Mi capita di conversare con una signora cinquantenne, entrambi con mascherina è ovvio e a distanza di sicurezza, cosa più importante, in un momento di pausa dal lavoro. La signora, dall’aspetto giovanile, per cui mi verrebbe da dire la ragazza, esordisce dicendo :” Pensi che in casa oltre al marito e i due figli, ho le mie tre anziane zie, tre zitelle, per cui siamo in tutto in sette. Secondo le disposizioni governative il giorno di Natale dovremmo cacciare qualcuno da casa!” . Le viene da sorridere alla battuta, per cui continua :”Io sono molto preoccupata per noi italiani : vedo in giro gente triste, che non sorride più, diffidente, lo sguardo basso, che obbedisce per rassegnazione, apatica. E allora mi tornano in mente, come in un incubo, gli anni della mia giovinezza, quando alla fine degli ’80, ero in Unione Sovietica per imparare il russo, incoraggiata dalle simpatie comuniste della mia famiglia. Ho rivisto quella stessa gente triste, rassegnata, impoverita nell’animo prima che nelle proprie disponibilità. Non vorrei che noi ci avviassimo verso una situazione simile.”

La guardo annuendo con la testa, ed incoraggiata da questo mio gesto, prosegue:” La povertà a Mosca si vedeva nei negozi vuoti, desolatamente vuoti; nelle fabbriche i caporioni del partito assegnavano settimanalmente il pane o la salsiccia extra ai lavoratori; uno non poteva nemmeno scegliere quando aver fame. Non c’era libertà in nulla, tutto era deciso da altri.”

“Vivevo come tutti in monolocali di palazzi fatiscenti, il fatto di essere italiana non mi favoriva, per il semplice motivo che non c’era modo per essere avvantaggiati, tutto era ugualmente squallido. Gli impianti di riscaldamento erano fatti con tubi marci, c’era un’enorme dispersione di calore, dalle crepe dei muri uscivano topi e scarafaggi; quest’ultimi erano diversi dai nostri belli corposi, erano perfino loro macilenti , conformi all’ambiente del posto.”

“Il sistema sanitario era da tempo al collasso; in quei pochi anni trascorsi in Unione Sovietica ho perso quasi tutti i denti, devastati dalle carie; in Italia al ritorno rifarmi la dentatura mi è costato un patrimonio.”

“Quando un giorno ho visto per strada un uomo accoltellato a morte e lasciato per terra fino a tarda sera, nell’indifferenza generale, ho capito che era arrivato il momento di tornare a casa, che il mio spirito di sopportazione aveva raggiunto il limite.”

“Mi ero sposata da poco con un giovane musicista moscovita e sono riuscita a portarlo in Italia. Era infatti iniziata la perestrojka con cui Gorbaciov cercava una nuova via del socialismo; in realtà non era animato da uno spirito più liberale, semplicemente aveva capito che il popolo era alla fame ed occorreva trovare una via d’uscita.”

“Nei primi mesi di vita in Italia mio marito rimase sorpreso dal fatto che noi ridessimo molto spesso, anche per cose banali ; non capiva perché parlassimo talvolta ad alta voce, loro in Russia abituati quasi a bisbigliare per non farsi ascoltare da altri interlocutori. Un giorno mio fratello urlò a mia madre da una camera alla cucina di buttare la pasta e mio marito mi chiese perché i due stessero litigando.”

“Oggi vedo in Italia i primi sintomi di una rassegnazione, di una povertà incipiente, di una tristezza che nel mondo comunista si placava con l’alcolismo. Non voglio tornare a vivere simili incubi, non nel mio paese. Non voglio avere a che fare con un potere che decide per me, non voglio che la mentalità socialista del reddito di cittadinanza si estenda nella popolazione. Voglio che si rimanga un paese libero, adulto, rispettabile.”

Ha un sussulto e prima di congedarsi mi dice: ” Siamo ad un punto di svolta ; o ci rassegniamo o riprendiamo in mano il nostro destino; affrontiamo le difficoltà del momento, che sono tante, da uomini liberi, vivi, coraggiosi. Coscienziosi ma non dimessi. Colpiti da ciò che accade ma non abbattuti.”

Mi saluta, senza lasciarmi il tempo di un commento e torna a casa dalle vecchie zie.