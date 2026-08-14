La siccità mette in difficoltà la navigazione sui principali fiumi tedeschi e sul Reno si profila il rischio di un’interruzione dei traffici nel punto critico di Kaub. Il livello dell’acqua è sceso ai minimi storici e l’industria tedesca deve fare i conti con capacità di carico ridotte e maggiori costi di trasporto.

L’allarme più recente arriva dalla Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB), l’associazione tedesca della navigazione interna. Secondo quanto riportato da Reuters, se il livello a Kaub dovesse scendere a una sola cifra, il tratto potrebbe diventare impraticabile per il traffico commerciale. Jens Schwanen, direttore generale della BDB, ha spiegato che in questo scenario il Reno sarebbe di fatto diviso in due dal punto di vista della navigazione.

Kaub, a sud di Coblenza, rappresenta uno dei passaggi determinanti per la navigazione commerciale sul medio Reno. Il 5 agosto il livello misurato era sceso per la prima volta sotto i 20 centimetri, stabilendo un nuovo minimo. La situazione non comporta automaticamente la chiusura del fiume, ma costringe le navi a ridurre progressivamente il carico per diminuire il pescaggio.

Le conseguenze interessano direttamente le catene logistiche che collegano i porti del Mare del Nord, in particolare Rotterdam e Anversa, con il cuore industriale della Germania e con l’Europa centrale. Il Reno è infatti una delle principali arterie europee per il trasporto di prodotti petroliferi, materie prime, prodotti chimici, carbone, minerali e container. Già nelle settimane precedenti alcune unità avevano dovuto viaggiare con una frazione della normale capacità di carico, con un conseguente aumento dei costi.

Il problema non riguarda però soltanto il Reno. I livelli dei fiumi sono scesi sensibilmente anche sul Danubio e sull’Elba. Il 4 agosto Tagesschau segnalava nuovi minimi in diverse stazioni di rilevamento tedesche e un possibile ulteriore peggioramento della situazione. La scarsità d’acqua è legata alla combinazione tra temperature elevate e prolungata carenza di precipitazioni.

La crisi ha già spinto il governo federale e i Länder a intervenire sul sistema dei trasporti. Il ministro federale dei Trasporti Steffen Bilger ha convocato una conferenza dedicata all’emergenza, mentre alcuni Länder hanno temporaneamente alleggerito le restrizioni alla circolazione dei camion, compresi i divieti domenicali, per aumentare la capacità disponibile su strada e compensare almeno in parte le difficoltà della navigazione interna.

Le alternative restano tuttavia limitate. Associazioni industriali e della navigazione sottolineano come trasferire rapidamente su camion o ferrovia i grandi quantitativi normalmente movimentati dalle chiatte sia difficile, sia per la capacità disponibile sia per i costi.

La situazione del Reno assume così una rilevanza che va oltre la navigazione interna tedesca. Il 7 agosto Reuters indicava i bassi livelli del fiume tra i fattori che stanno aumentando la pressione sulle catene di approvvigionamento europee. Un eventuale blocco a Kaub renderebbe ancora più complesso il collegamento fluviale tra il sistema portuale del Northern Range e una parte rilevante dell’hinterland industriale europeo.

Fonte AdriaPorts