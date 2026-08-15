Mentre l’attenzione generale è tutta per il conflitto irrisolto tra Stati Uniti ed Iran, continua senza sosta l’offensiva israeliana in Libano del Sud ed a Gaza. A dispetto di qualsivoglia intesa su cessate il fuoco e tregue. Più ancora, continua la pressione contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata. Protagonisti assoluti in questo caso sono i coloni israeliani, di fatto coperti dalla sostanziale inerzia di polizia ed esercito israeliani. Il caso più recente ed eclatante è il vero e proprio assedio condotto da ormai una settimana contro il villaggio di Qusra. Diverse famiglie palestinesi sono intrappolate nelle proprie case senza acqua corrente ed elettricità. L’arrivo dell’esercito israeliano a Qusra non ha portato alla fine dell’assedio dei coloni. Nella giornata di ieri il governo statunitense ha protestato con Tel Aviv per quanto sta accadendo a Qusra, mentre continua l’assordante silenzio dell’Italia e, più in generale, dei Paesi europei.