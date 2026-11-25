Il lavoro sul ponte di comando, la vita dell’equipaggio e la responsabilità di decidere quando la rotta attraversa acque a rischio.

Fra le cose che ricordo meglio dei miei anni di navigazione c’è il passaggio di consegne sul ponte. Chi lasciava la guardia informava il collega come era andata nelle ore precedenti e a che cosa doveva fare attenzione nelle successive. Bastavano poche parole, quando tutto procedeva regolarmente. Se la visibilità diminuiva o il traffico si faceva più intenso, c’era qualche particolare in più da riferire. Da quel momento toccava a chi prendeva la guardia seguire la nave e avvertire il comandante se la situazione lo richiedeva.

Ripenso a quel momento quando leggo di una nave mercantile diretta verso il Mar Rosso o lo Stretto di Hormuz. Anche su quella nave qualcuno sale sul ponte per dare il cambio a un collega. Trova le stesse responsabilità di sempre: conoscere la posizione della nave, seguire il traffico, valutare le condizioni del mare. Può trovare anche la notizia di un incidente accaduto a un’altra nave, un avviso appena ricevuto o la conferma che occorrerà rivedere il programma del viaggio ed inizia la guardia sapendo che, nelle ore successive, la situazione a terra potrebbe avere conseguenze sul suo lavoro in mare.

Negli anni dei miei imbarchi ho conosciuto traversate difficili. Il mare, del resto, sa rendere impegnativo anche un viaggio che sulla carta sembra ordinario. Una burrasca, la nebbia all’avvicinamento a un porto o un’avaria obbligavano a cambiare programma. A volte si arrivava con ore di ritardo. C’era da prendere una decisione con gli elementi disponibili e da assumersene la responsabilità. Se penso ai miei tempi come a tempi più pacifici, penso soprattutto alla relativa tranquillità in cui si svolgeva gran parte della navigazione mercantile che ho conosciuto.

Fra il Mar Rosso e Hormuz, oggi, a quelle difficoltà si aggiungono le conseguenze di tensioni e ostilità che coinvolgono direttamente il traffico mercantile. Un viaggio concordato prima della partenza può dover essere riesaminato quando la nave è già in mare. L’equipaggio può apprendere che uno scalo è rinviato o che la compagnia sta valutando una deviazione. Per chi da terra segue una nave sullo schermo, la conseguenza più visibile è la traccia che cambia direzione. Per chi è a bordo, cambia anche il tempo che resta da trascorrere in mare e, con esso, il programma di lavoro e di avvicendamento.

La carta aiuta a capire quanto possano essere diversi due viaggi di cui si parla spesso insieme. Bab el-Mandeb è il passaggio meridionale del Mar Rosso verso il Golfo di Aden. Hormuz mette in comunicazione il Golfo Persico con il Golfo di Oman. Una portacontainer in viaggio dall’Asia al Mediterraneo può scegliere il giro dell’Africa per evitare il Mar Rosso. Una petroliera che ha già caricato in un porto del Golfo Persico deve fare i conti con Hormuz per raggiungere il mare aperto. Nel primo caso ci può essere una rotta più lunga. Nel secondo, la possibilità di cambiare il porto d’imbarco riguarda soprattutto le decisioni prese a terra, prima che il carico salga a bordo.

Oggi una nave riceve da terra molte più informazioni di quante ne ricevessimo noi. È un aiuto prezioso, purché quelle informazioni arrivino in tempo e si possano valutare. Il comandante deve capire quali riguardino il suo viaggio e quali sviluppi possano modificare una decisione già presa. A terra si possono seguire più navi e considerare insieme gli impegni della compagnia. Sul ponte si ha davanti la situazione di quella nave, in quel momento, con quell’equipaggio.

La convenzione internazionale SOLAS tutela l’autonomia di giudizio del comandante quando ritiene necessaria una decisione per salvaguardare la vita umana in mare e proteggere l’ambiente marino. È un principio che si comprende meglio pensando a un viaggio già iniziato. La merce è a bordo, il porto aspetta la nave e ogni giorno di ritardo ha un costo. In quelle condizioni, chiedere di attendere o riconsiderare il viaggio può essere una decisione difficile. Il comandante deve poterla prendere sulla base di ciò che ritiene necessario per la sicurezza.

C’è anche un momento meno visibile, quello in cui occorre spiegare all’equipaggio che cosa sta accadendo. La voce di un ritardo o di un cambiamento di destinazione circola in fretta su una nave. Ognuno cerca di capire che cosa comporti per il proprio lavoro, per il cambio di equipaggio o per il rientro a casa. Un’informazione data a tempo debito evita che ciascuno debba ricostruire la situazione da frammenti di conversazione. E permette di fare domande a chi può rispondere.

Quando si parla di una «zona di guerra», vale la pena chiarire che cosa significhi per il marittimo. Un avviso alla navigazione informa sui pericoli. La valutazione degli assicuratori incide sulle condizioni di copertura della nave. L’International Bargaining Forum, il tavolo che riunisce i rappresentanti dei marittimi e degli armatori, individua invece le aree a cui si applicano determinate tutele previste dagli accordi collettivi. La stessa zona di mare entra così in documenti diversi, con conseguenze diverse per chi organizza il viaggio e per chi lo compie.

Nell’aggiornamento pubblicato dall’ITF il 18 novembre 2026, la designazione di area di operazioni belliche per il Golfo Persico, lo Stretto di Hormuz e parte del Golfo di Oman è stata prorogata fino al 3 dicembre. Per i marittimi coperti dall’accordo, fra le tutele previste figurano una maggiorazione della paga base e, alle condizioni stabilite, il diritto di rifiutare il passaggio con rimpatrio a carico della compagnia. Questa possibilità ha valore se la persona interessata viene informata in tempo e sa a chi rivolgersi. Può accadere, infatti, che venga a conoscenza del transito a rischio quando è già imbarcata da settimane e il viaggio previsto al momento della partenza è cambiato.

Chi ha navigato sa quanto conti una data di sbarco. Attorno a quel giorno ci si organizza a bordo e ci si organizza a casa. C’è chi aspetta di rivedere i figli, chi ha preso un impegno, chi semplicemente conta di riposare dopo mesi di lavoro. Se la nave rimane in attesa o allunga la rotta, quella data può slittare. Intanto le guardie si succedono, la macchina va tenuta in efficienza e il lavoro di bordo continua. La traversata si prolunga per tutti, anche per chi era prossimo a terminare l’imbarco.

Naturalmente il ritardo si fa sentire anche a terra. Un porto deve rimettere mano agli orari e un’impresa può aspettare più a lungo la propria merce. Sono conseguenze che emergono presto, perché si leggono nei programmi e nei conti. Il tempo in più trascorso a bordo è più difficile da raccontare. Lo conosce bene chi ha sperato, alla fine di una guardia, di trovare finalmente confermato il giorno del proprio sbarco.

Torno con il pensiero all’ufficiale che sale sul ponte per prendere la guardia. Anche oggi si fa dire come è andata nelle ultime ore, guarda dove si trova la nave e si prepara a condurla per il tratto che gli è affidato. Quel lavoro lo riconosco. Nelle acque di cui parliamo, però, quell’ufficiale può trovarsi a seguire, insieme al traffico e al tempo, gli effetti di decisioni prese a terra da persone che forse non hanno mai messo piede sulla sua nave. È pensando a lui, e ai colleghi a cui darà il cambio, che riesco a capire meglio la differenza fra il mare dei miei imbarchi e quello in cui oggi lavorano tanti marittimi.

Chi guarda a Bab el-Mandeb e a Hormuz dal Cairo, da Riad o da Teheran pensa anzitutto alla sicurezza del proprio Paese, alle alleanze e ai rifornimenti. Dal ponte di una nave si vede anche quanto gli interessi delle diverse sponde finiscano per incontrarsi. La stessa nave che oggi porta un carico a un porto domani ne imbarcherà un altro sulla riva opposta. A entrambe le sponde conviene che possa compiere il suo viaggio in sicurezza. È un interesse concreto, sul quale si può cominciare a parlare anche quando su molte altre questioni si rimane lontani.

Credo che la diplomazia possa ripartire proprio da qui. Un’intesa sulla sicurezza della navigazione sarebbe già un risultato concreto. Per chi vive e lavora lungo quelle coste, vorrebbe dire poter contare di nuovo sulla regolarità degli scambi. Per chi è a bordo, vorrebbe dire partire con maggiore fiducia e poter dire a casa, con un po’ più di certezza, quando finirà l’imbarco.

Mi auguro che l’interesse comune a mantenere aperti quegli stretti aiuti i Paesi della regione a ritrovare la via del dialogo e che, un giorno, chi sale sul ponte per prendere la guardia possa tornare a preoccuparsi soprattutto del mare.