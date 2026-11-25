Lo scontro fu solo su Mafia-appalti perché nessuno ostacolò mai le indagini sulle trame eversive, tanto non avrebbero mai portato a niente poiché erano (e sono) fantasiose e venivano create apposta solo per oscurare Mafia-appalti. Infatti la domanda principale per Scarpinato e il suo gruppo resta sempre: “Perché tentaste di bloccare Borsellino su Mafia-appalti invece di continuare semplicemente con un’indagine parallela sull’eversione???”. A oggi non hanno ancora risposto.

Un inciso su De Gennaro: partì come persona di fiducia di Falcone ma poi Falcone lo sostituì col gen. Mori dei Ros (ai tempi ancora colonnello). Per Mafia-appalti fu perseguitato per 19 anni il gen. Mori, senza che avesse mai ostacolato il “gruppo Scarpinato” e Falcone e Borsellino non poterono proseguire perché li fermò una bomba. Inoltre, per mascherare la congiura contro Mafia-appalti fu anche costruito un finto colpevole (e finto pentito) che si prese subito la colpa dell’attentato a Borsellino. Questo finto pentito (Scarantino) sarebbe stato costruito dal questore La Barbera, alle dirette dipendenze di De Gennaro (lo disse Scarantino dopo anni). Poi si scoprì tutto perché il vero autore della strage era Spatuzza che spiegò tutto nei dettagli, a partire dal furto della 126 che fu imbottita con kg 100 di tritolo. Per Trame eversive mai nessun giudice fu bloccato né mai De Gennaro fu perseguitato. Se ne fregavano tutti di quelle favole.

Da notare che, 5 giorni prima di farlo saltare per aria, un gruppo di giudici, con Scarpinato e Lo Forte in prima fila, tentarono di bloccare le indagini su mafia-appalti di Borsellino archiviandole. Borsellino se ne fregò continuando a prelevare dei fascicoli in tribunale il giorno prima di morire, e il giorno dopo ci pensò la mafia a bloccarlo.

VENIAMO ALL’INDAGINE DEI ROS SEGUITA DA FALCONE E BORSELLINO

Il ROS non stava indagando soltanto sulle tangenti o sulle infiltrazioni mafiose nei singoli cantieri. Cercava di dimostrare l’esistenza di un sistema organizzato di controllo del mercato degli appalti pubblici, nel quale Cosa Nostra interveniva sia nella fase di aggiudicazione sia nella successiva esecuzione dei lavori. Secondo il ROS, Cosa Nostra aveva progressivamente modificato il proprio modo di intervenire nell’economia.

Non si limitava più a:

imporre il pagamento del pizzo;

pretendere assunzioni;

controllare le forniture di materiali;

condizionare i singoli imprenditori.

Aveva cominciato a controllare direttamente il meccanismo degli appalti, attraverso una rete di imprenditori, intermediari, società e referenti mafiosi.L’obiettivo era condizionare:

la preparazione delle gare;

la formazione dei raggruppamenti di imprese;

la presentazione delle offerte;

l’aggiudicazione dei lavori;

i subappalti;

la distribuzione dei profitti.

Il ROS descriveva quindi un sistema di spartizione concordata degli appalti, nel quale la mafia ricavava una quota economica anche quando i lavori venivano formalmente eseguiti da imprese non appartenenti a Cosa Nostra.

COSA NOSTRA AVEVA CREATO UNA TORRE DI CONTROLLO

A capo della torre di controllo ci sarebbe stato Angelo Siino, originario di San Giuseppe Jato. Il ROS lo descrive come un intermediario capace di mettere in relazione:

i rappresentanti delle famiglie mafiose;

gli imprenditori siciliani;

i dirigenti delle grandi imprese nazionali;

i soggetti che intervenivano nella preparazione e nell’aggiudicazione delle gare.

Siino avrebbe usato come paravento un’attività di concessionario di automobili ma era anche socio della Litomix, una società di calcestruzzi, e ciò gli aveva procurato una notevole esperienza nella valutazione dei profitti dei singoli appalti. Veniva nominato come il “Ministro dei Lavori Pubblici di Cosa Nostra”.

LE AZIENDE COINVOLTE ED I REFERENTI DI COSA NOSTRA

Scarpinato dovrebbe gentilmente confermare se sono veri i referenti indicati dai Ros (lui ne archiviò parecchi):

Giuseppe Li Pera. Responsabile della Rizzani De Eccher in Sicilia, indicato dal ROS come inserito nell’organizzazione mafiosa Cataldo Farinella. Imprenditore, coinvolto nel sistema di Siino Alfredo Falletta. Imprenditore Serafino Morici. Imprenditore Vito Buscemi. Esponente collegato alla famiglia mafiosa dei Buscemi Rosario Cascio. Esponente dell’organizzazione mafiosa Le aziende indicate dai Ros (per favore Scarpinato, ci confermi, o meno, anche queste): Tor di Valle SpA. Impresa romana, coinvolta nella vicenda dell’appalto di Petralia Soprana Rizzani De Eccher SpA. Impresa friulana presso cui lavorava Giuseppe Li Pera Sirap SpA. Società pubblica regionale che bandiva importanti appalti per le aree industriali I.MA Immobiliare Aurora SpA. Società indicata nella ricostruzione relativa agli interessi dell’entourage di Provenzano Residence Capo San Vito srl. Altra società indicata nella medesima ricostruzione CISA Udine. Impresa partecipante al consorzio CEMPES Fortunato-Federici Roma. Altra impresa partecipante al CEMPES

Consorzio CEMPES nel quale figuravano (di nuovo) Tor di Valle, Fortunato-Federici e CISA.

Per dare un’idea del valore degli appalti, il ROS esamina il consorzio CEMPES, costituito nel novembre 1987, che si era aggiudicato i lavori per il collettore emissario della zona sud-orientale di Palermo. L’appalto aveva un importo a base d’asta di 32,7 miliardi di lire. LE COOP ROSSE (per favore Scarpinato, una particolare conferma, o meno, su queste aziende vicine alla sua area politica)

Ci sarebbe poi un riferimento esplicito nell’esposto-querela presentato da Mario Mori contro la trasmissione Report, depositato alla Procura di Roma il 15 luglio 2026. La contestazione di Mori riguarda proprio l’affermazione secondo cui le cooperative non sarebbero state presenti nell’informativa del ROS. (le risulta Scarpinato?)

Vengono richiamate:

Cooperativa CMC Ravenna. Compare tra le società collegate a CISA.

Consorzio Cooperative Costruzioni (CCC) Bologna. Gara Collesano.

Cooperativa Comunista Comiso.

Coop Costruttori Ferrara.

Un dato concreto: nella gara del 29 gennaio 1990 per l’insediamento industriale di Collesano, del valore di oltre 28 miliardi di lire, il Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna risultò aggiudicatario in associazione temporanea con Struttura Costruzioni di Agrigento e Stefano Potestio.

GLI STRANI CONTATTI DEI GIUDICI

Molte volte è stato chiesto sia a Scarpinato che a Pignatone se sono veri questi contatti e se sono vere queste affermazioni. Lo chiediamo di nuovo. Anche Salvatore Fauci comparirebbe nell’informativa del Ros. Il Ros lo descrive come produttore di materiali per l’edilizia, originario di Sciacca, interessato a utilizzare la capacità di intermediazione di Siino per ottenere forniture. In particolare, verrebbe riportata una telefonata del 1° marzo 1989, nella quale si discute di un intervento di Siino per favorire l’aggiudicazione di una fornitura di materiali edili.

Fauci sarebbe stato uno degli indagati da Borsellino archiviati dal gruppo Scarpinato il 13 luglio 1992 (5 giorni prima di via D’Amelio) e, successivamente, nel 1996 Scarpinato avrebbe venduto un immobile alla moglie di Fauci che lo avrebbe pagato al doppio del valore di mercato. Scarpinato, richiesto se è vero, ancora non ha risposto. Ancora, uno dei Buscemi sembrerebbe coinvolto nella vicenda immobiliare di un acquisto di immobili da parte di Pignatone dalla società Raffaello. La società Immobiliare Raffaello aveva tra i suoi soci: Vincenzo Piazza; Francesco Bonura; Salvatore Buscemi; Antonino Buscemi.

Nel 1980 la società sembrerebbe aver venduto un appartamento alla moglie di Giuseppe Pignatone e poi altri 23 appartamenti fino al 1983, a un prezzo veramente favorevole. Anche in questo caso si aspetta la risposta di Pignatone, sia sull’eventuale transazione, sia sul prezzo, sia sulla modalità di pagamento (in nero?).