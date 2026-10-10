In risposta ai raid condotti dall’aviazione saudita, nella giornata di ieri gli Houthi hanno lanciato almeno due missili contro l’aeroporto internazionale di Riyad. Tre persone sono rimaste uccise, un Airbus 310 della compagnia di bandiera saudita è andato a fuoco. Sul fronte terrestre continua l’offensiva degli Houthi mirata alla conquista fi Taiz: trattative per la resa sarebbero in corso con alcune tribù della zona, mentre diversi reparti delle milizie filo-saudite starebbero trattando per un via libera verso Aden.

Nella foto: L’Airbus distrutto a Riyad