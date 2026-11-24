Il professor Kevin Jon Fernlund, statunitense, sarebbe uno storico come tanti se non avesse deciso di mettere i classici piedi nel piatto e mettersi a smontare uno dei caposaldi della Leggenda Nera che avvolge la “Conquista” delle Americhe: l’impatto devastante sulle popolazioni locali dell’arrivo dei conquistadores spagnoli. Fernlund, 67 anni, ricorda infatti che nuovi studi stanno aiutando gli storici a rivedere (nettamente al ribasso) le dimensioni di quel drammatico incontro/scontro di civiltà. In particolare – anticipo il succo della questione – lo storico dell’Università del Missouri-St. Louis sostiene che morirono molte meno persone di quante in genere si pensi per la semplice ragione che… semplicemente gli abitanti del centro-nord America erano molti meno di quello che si è sempre creduto. In un certo senso la posizione assunta da questo storico americano fa il paio con le tesi di un altro studioso di cui ho già parlato in passato, l’argentino Marcelo Gullo Omodeo, che ha argomentato come, in realtà, i Conquistadores liberarono molte popolazioni amerinde dal pesante giogo degli imperi atzeco, maya e inca.

Fernlund è un esperto di storia del Nord America e, tra le altre cose, nel 2022 ha pubblicato A Big History of North America: From Montezuma to Monroe. Recentemente il sito inglese History Reclaimed ha pubblicato un suo lungo articolo dal titolo The Myth of Millions. Rethinking Hispaniola Before Columbus. Al di là delle argomentazioni storiche, le osservazioni di Fernlund finiscono per avere anche una valenza politica e culturale più ampia perché, implicitamente, intaccano la narrazione anti colonialista che vuole gli europei occupare terre abitate da secoli da popolazioni native prima decimate e poi confinate in aree sempre più piccole. Invece, dice lo storico americano: «L’affermazione che ogni acro del Nord America sia stato rubato, che l’America sia stata conquistata illecitamente, e lo stesso vale per il Canada, ignora la demografia, lo sviluppo sociale, una lunga storia di diplomazia, acquisti e guerre…».

In sostanza, specie nel nord America, gli europei si trovarono di fronte a territori immensi, poco o per niente abitati, al punto di considerare come unico vero ostacolo alla loro avanzata verso Ovest solo la natura selvaggia e gli enormi territori che attendevano qualcuno che finalmente li abitasse e li coltivasse: «Nel 1893 – scrive Fernlund – lo storico dell’Università del Wisconsin Frederick Jackson Turner elaborò la sua celebre “Tesi della Frontiera”, sostenendo che l’espansione verso ovest degli Stati Uniti in una natura selvaggia e disabitata avesse plasmato la democrazia, l’individualismo e il carattere americani. La natura selvaggia americana, naturalmente, non era disabitata, ma nemmeno densamente popolata». Una considerazione, che con proporzioni leggermente diverse, può essere allargata anche alla realtà, ad esempio, dell’attuale Messico e dei vari stati caraibici. Curiosamente, le valutazioni sul numero dei nativi americani prima della scoperta di Cristoforo Colombo hanno subito varie oscillazioni nel tempo e a seconda degli studi: nell’Ottocento prevaleva una stima molto contenuta della consistenza delle popolazioni precolombiane mentre a metà Novecento le cose son cambiate drasticamente. Storici come Woodrow Borah, Sherburne F. Cook e Henry F. Dobyns, hanno proposto cifre molto più grandi: «Dobyns – ricorda Fernlund – il più influente tra questi, stimò la popolazione precolombiana del Nuovo Mondo a ben 90 milioni di individui, di cui 18 milioni a nord del Rio Grande. Queste cifre, basate su moltiplicatori speculativi ed estrapolazioni azzardate, hanno plasmato la storiografia delle Americhe per decenni». Tuttavia, negli ultimissimi anni, quella che era sembrava una verità indiscutibile è stata messa in discussione dall’irruzione di un nuovo protagonista: la genomica.

La genomica è una branca della biologia molecolare che studia il genoma (e quindi il DNA) degli organismi, analizzandone struttura, contenuto, funzioni ed evoluzione. Il 23 dicembre 2020, la rivista Nature ha pubblicato uno studio di Daniel M. Fernandes (Università di Coimbra) a capo di un team internazionale di ricercatori. Il titolo era Una storia genetica dei Caraibi pre-contatto. Attingendo al DNA antico di circa 200 individui, gli autori della ricerca hanno ricostruito la storia demografica dei Caraibi con una precisione senza precedenti. Per capire l’importanza di questo studio bisogna ricordare che il dibattito sull’impatto dell’arrivo degli europei nel Nuovo Mondo ha toccato principalmente tre questioni: «le dimensioni della popolazione, le cause del suo declino, il significato morale di tale declino». Al centro della ricerca di Nature c’è una realtà non casuale ma altamente significativa e simbolica: l’isola di Hispaniola nelle Antille, oggi divisa in due stati: la Repubblica Dominicana e Haiti. Colombo sbarcò qui nel suo primo viaggio, il 5 dicembre 1492, e vi fondò venti giorni dopo il primo insediamento europeo nelle Americhe. Oltre ad esser il primo punto di contatto prolungato tra europei e popolazioni indigene, Hispaniola è stata a lungo la culla dell’impero spagnolo in America e anche il teatro del primo catastrofico crollo demografico. Per generazioni, gli storici hanno ripetuto stime sulla popolazione di Hispaniola nel 1492 che vanno dai 250 mila al milione di abitanti. Anche su queste cifre si sono basate le proiezioni sulla consistenza dei popoli precolombiani: negli anni Cinquanta e Sessanta si riteneva ad esempio che la popolazione precolombiana del solo Messico non fosse inferiore a 25 milioni di individui.

Tuttavia, mentre queste stime si andavano fissando nella pubblica opinione mondiale, rilanciate dalla stampa e dalla pubblicista mainstreamanche perché straordinariamente funzionali al clima post coloniale, anti occidentale e terzomondista che a partire dagli anni Sessanta andava diffondendosi un po’ ovunque, Scienza e Storia andavano avanti lungo altri sentieri. Archeologia, etnostoria e studi ecologici suggerivano infatti sempre più che cifre così elevate erano evidentemente gonfiate. A tirare le fila di tutto è stato uno dei maggiori studiosi di macroeconomia, l’inglese Angus Maddison (1926 – 2010), che a inizio degli anni Duemila pubblicò The World Economy: Historical Statistics (2003), un libro nel quale rivedeva al ribasso le stime prevalenti fino a quel momento e indicando la cifra di sette milioni e mezzo di persone viventi in Messico prima del 1492 e altri due milioni e mezzo negli attuali Stati Uniti e il Canada. Come osserva Fernlund «queste stime non erano meramente accademiche. Rimodellarono la narrazione morale della Conquista. Se decine di milioni di persone morirono, allora gli spagnoli – e per estensione, gli europei – furono ritenuti responsabili di una delle più grandi catastrofi demografiche della storia umana. Le cifre elevate dei contatori alimentarono direttamente la moderna rinascita della Leggenda Nera, la polemica protestante del XVI secolo che ritraeva la Spagna come un paese eccezionalmente crudele, avido e genocida».

Oggi,ricorda Fernlund, il panorama è ormai cambiato radicalmente – anche se pare che i dirigenti politici dell’area sembrano non essersene accorti – perché ci sono nuove e più fondate risposte alle antiche domande: quanti indigeni vivevano a Hispaniola nel 1492? Cosa ci dice sul dominio spagnolo la loro successiva scomparsa? La risposta della genomica è netta e sorprendente: la popolazione di Hispaniola prima del contatto con gli europei, nel 1492, non era di centinaia di migliaia di persone, tanto meno milioni, ma era costituita da poche decine di migliaia di individui, circa 30 mila. Tra i primi a rilanciare lo studio di Nature è stato il New York Times che ha colto l’importanza della scoperta, affermando che il DNA antico stava «cambiando il nostro modo di pensare ai Caraibi». Fernlund è ancora più netto: «Si tratta di un eufemismo. Le prove genomiche non si limitano a rivedere le stime precedenti, ma le ribaltano completamente. Impongono una profonda revisione della storia demografica, sociale e morale del primo secolo di colonizzazione europea». Che, ovviamente, non può essere derubricata ad una passeggiata di salute: l’impatto con gli europei fu comunque drammatico per le popolazioni indigene al punto che un censimento del 1540 indicava ad Hispaniola solo 250 nativi. Un dato forse eccessivamente ridotto ma comunque indicatore di una drammatica tendenza: «Se l’isola avesse ospitato milioni di persone – osserva Fernlund – il tasso di mortalità sarebbe stato senza precedenti nella storia umana. Se avesse ospitato decine di migliaia di persone, la catastrofe sarebbe comunque immensa, ma non si trattò dell’apocalisse descritta da Las Casas».

Già, Las Casas… Bartolomé de las Casas (1484 – 1566) è il frate domenicano spagnolo divenuto il più famoso difensore dei diritti degli indigeni: con la sua Brevissima relazione sulla distruzione delle Indie(1542) ha rappresentato – letteralmente per secoli – una delle principali fonti di accusa contro la crudeltà spagnola. Le sue stime demografiche palesemente esagerate facevano parte del suo “arsenale morale”: per condannare gli spagnoli, aveva bisogno che la portata della catastrofe fosse immensa. Arrivato a Hispaniola all’inizio del secolo, stabilì che le poche decine di migliaia di abitanti che gli risultavano presenti erano quanto restava degli oltre tre milioni di pochi anni prima. Nonostante il loro successo, i numeri “forniti” dal frate domenicano non avevano nessun fondamento. Ricorda Fernlund: «le sue cifre sulla popolazione non erano più empiriche delle sue stime per regioni che non visitò mai. Arrivò quando il crollo demografico iniziale era già iniziato, non vide mai la popolazione precolombiana e si basò su affermazioni di seconda mano per stabilire ciò che l’isola “doveva” aver ospitato. La sua aritmetica apparteneva al genere dell’accusa morale, non alla misurazione demografica. Persino i suoi contemporanei dubitavano dei suoi numeri».

Ma le responsabilità non sono tutte e solo di Las Casas: le prime sovrastime sulla popolazione di Hispaniola risalgono addirittura a Colombo e a suo fratello Bartolomeo, che valutarono in oltre un milione gli abitanti dell’isola appena scoperta. «Questa cifra – sottolinea ancora Fernlund – non era frutto di un censimento, bensì di un’operazione di marketing. Colombo aveva bisogno di impressionare investitori e mecenati in Europa, e un’isola popolosa implicava ricchezza, tributi e opportunità. Il numero era fittizio, ma si trattava di una finzione utile». Poi, col passare del tempo, il paradigma delle stime più elevate perdurò: «non perché sostenuto dalle prove, ma perché la sua narrazione morale era avvincente. Gli studiosi tendevano inoltre a estrapolare dati dalla Mesoamerica, dove le popolazioni erano effettivamente numerose. Il risultato fu un’inerzia storiografica che sopravvisse a lungo anche dopo che i dubbi si erano accumulati».

Tuttavia, al di là delle cifre di Colombo, Las Cases o altri, come si è detto, il declino demografico di Hispaniola fu così rapido e imponente che gli studiosi faticarono a ricostruirne le cause e quindi anche stimare in modo attendibile la popolazione precolombiana: «Le fonti scritte erano contraddittorie, le testimonianze archeologiche frammentarie e l’uso politico dei dati – da parte di spagnoli, protestanti, nazionalisti e attivisti moderni – rendeva difficile un’analisi obiettiva». Ma il tempo, che è galantuomo per definizione, ha forse rimesso le cose a posto, dando in un certo senso torto e ragione a tutti: gli abitanti? Erano molti meno di quanto si è creduto per secoli, anche grazie a fonti poco attendibili. Ma le morti però ci sono state, e tante: per colpa di chi? Soprattutto per la durezza dei nuovi colonizzatori, come si è sempre detto? Oppure ci sono state altre cause? È qui che entra in gioco lo studio di Fernandes: il DNA antico permette ai ricercatori di ricostruire la storia di una popolazione direttamente dall’eredità biologica, anziché da fonti incerte o inquinate dall’ideologia. I modelli genetici di Hispaniola mostrano una popolazione piccola, coesa e caratterizzata da un grado di parentela insolitamente stretto tra individui separati da secoli: una caratteristica tipica di una popolazione di dimensioni limitate confermate del resto dall’archeologia. Gli scavi infatti hanno portato alla luce i resti di piccoli villaggi dispersi piuttosto che veri e propri centri urbani. Inoltre, i segni di una attività agricola ridotta confermano l’impossibilità di sostenere le esigenze alimentari di centinaia di migliaia di persone.

Le prove genomiche contribuiscono quindi a chiarire le cause del collasso demografico imputabile, più che al “sadismo” spagnolo, alle malattie: vaiolo, morbillo, influenza e febbri emorragiche. Secondo Fernlund «lo shock della conquista – guerra, carestia, lavoro forzato e sconvolgimento sociale – rese le comunità indigene ancora più vulnerabili. Questo andamento non era esclusivo dei Caraibi. Nel Messico centrale, la popolazione potrebbe essere diminuita da 7,5 milioni nel 1518 a un milione nel 1603. Altrove in Nord America, il declino fu più lento ma comunque devastante. Come osservò Alfred W. Crosby, le malattie “non si abbatterono in modo uniforme e tutte insieme”, ma il loro effetto cumulativo fu paragonabile alla Peste Nera nell’Europa del XIV secolo. La differenza è che l’Europa si riprese. Molte società indigene no». La tragedia di Hispaniola, specchio e “modello” di quello che accadde anche altrove nel Nuovo Mondo, non fu quindi la distruzione di una civiltà popolosa e fiorente di milioni di persone ma la “quasi estinzione” di una popolazione piccola, coesa e vulnerabile, il cui tessuto sociale fu lacerato dallo shock della colonizzazione. Fernlund osserva anche che «riconoscere che Hispaniola ospitava decine di migliaia di persone anziché milioni non sminuisce la tragedia, ma la ridefinisce. Gli spagnoli non sterminarono una civiltà popolosa nel senso moderno del termine, ma presiedettero a – e contribuirono a… – un collasso demografico di straordinaria gravità».

Questa riformulazione del problema e della tragedia ha diverse conseguenze, storiche e, visti i tempi, anche politiche ed economiche. Infatti, le basi numeriche della Leggenda Nera vengono definitivamente archiviate e il crollo demografico che pure ci fu va imputato soprattutto (non solo ma soprattutto) alle devastanti malattie che gli europei portarono con le loro navi. Poiché il passato colonialista e schiavista da qualche tempo sta alimentando anche nei governi caraibici e del centro-sud America pretese di risarcimenti c’è da chiedersi se nelle varie capitali europee messe sotto pressione (Madrid ovviamente, ma anche Parigi, Londra, L’Aia…) si terrà o meno conto dei nuovi studi per rintuzzare le esose richieste degli ex colonizzati. È lo stesso Fernlund a ipotizzare un rivoluzionario effetto a catena in grado di riscrivere termini, modi ed effetti della “Conquista” in primis ma anche della espansione verso ovest degli Stati Uniti nel XIX secolo: «Con l’accumularsi dei dati genomici in tutte le Americhe, le consolidate ipotesi demografiche dovranno essere rivalutate. La narrazione dell’ “olocausto emisferico” lascerà il posto a una comprensione più precisa e differenziata a livello regionale della storia delle popolazioni indigene. In questo senso, la rivoluzione genomica non minimizza la portata della sofferenza indigena, bensì la fonda su dati concreti anziché sulla retorica».

Fonte: “E’ la Storia bellezza”, la newsletter di storia e attualità di Fabio Andriola, https://storiainrete.substack.com/