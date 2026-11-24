Non bastano le piazze dello “Sciopero generazionale”, né qualche occupazione studentesca delle scuole per capire gli orientamenti e le volontà reali delle giovani generazioni. E’ infatti un puzzle ampio e complesso quello che si presenta oggi a chi voglia comporre una fotografia realistica dell’attuale condizione giovanile in Italia, la quale si colloca – è il primo elemento – al tramonto del vecchio ordine mondiale con le sue facili illusioni globaliste, egualitariste, taumaturgiche. Politica, economia, tenuta sociale, cultura dell’appartenenza sono in discussione, su nuove basi. Con forti domande identitarie, nuove suggestioni tecnologiche, orizzonti post industriali, aspettative di sintesi. In questo contesto – ha scritto Antonella Spanò (Studiare i giovani nel mondo che cambia. Concetti, temi e prospettive negli Youth Studies, Franco Angeli, 2018) – “l’insicurezza crescente dei nostri tempi ha reso considerevolmente più difficile per i giovani delineare un progetto biografico coerente, poiché la fine del lavoro full time-full life e della società salariale ha condannato un’intera generazione alla precarietà e a una crescente incertezza rendendo il futuro più fluido e meno prevedibile”.

I giovani – secondo dato – hanno voglia di “esserci” ma sono anche “preoccupati” rispetto ad un futuro tutto da costruire (e non solo per loro), segnato dal venire meno delle tradizionali fasi della vita, secondo un processo che tradizionalmente conduceva dalla condizione di giovane a quella di adulto (conclusione degli studi, inserimento stabile nel mercato del la voro, autonomia abitativa, matrimonio e genitorialità). A fronte della voglia di fare e delle aspettative esistenziali, mancano modelli a cui riferirsi, chiari indirizzi, limitandosi molti – come abbiamo verificato negli ultimi mesi – a qualche sintetica (spesso demagogica) richiesta: la gratuità dei libri di testo, l’abbonamento Unico Gratuito (Gomma-Rotaia-Nave) per l’intero percorso scolastico, l’integrazione strutturale e non solo il potenziamento di poche attività specifiche per gli studenti immigrati, l’adeguamento degli edifici scolastici.

Un po’ poco per pensare di dare risposte “strutturali” alle domande di cambiamento, rendendo palese una sorta di “spossatezza” generazionale, di preoccupazione per il futuro che si fa frustrazione e quindi “diserzione” rispetto alle responsabilità presenti.

Al di là dei facili slogan occorre – terzo dato – guardare al reale, sondaggi alla mano. Il quadro è ampio e complesso. La pressione economica continua a influenzare concretamente le scelte di vita delle giovani generazioni: in Italia il 56% dei Gen Z (nati dal 1996 al 2010 che attualmente rappresentano quasi un quarto della popolazione globale) e il 51% dei millennial (i nati tra i primi anni Ottanta e la seconda metà degli anni Novanta) dichiara di aver rimandato decisioni importanti a causa della propria situazione finanziaria. Tra le difficoltà più sentite emerge il tema dell’accesso alla casa: il 56% dei Gen Z e il 30% dei millennial afferma di non potersi permettere una casa. Inoltre, il 59% dei Gen Z e il 57% dei millennial dichiara di vivere “di stipendio in stipendio”, mentre oltre la metà dei Gen Z (55%) e quasi un millennial su due (49%) si sente finanziariamente insicuro. L’impatto di queste dinamiche si riflette anche sulle scelte professionali: il 77% dei Gen Z italiani e il 66% dei millennial affermano che il costo abitativo incide sulle proprie decisioni di carriera.

Per Gen Z e millennial italiani, il successo professionale non coincide necessariamente con una rapida scalata gerarchica. Il principale obiettivo di carriera resta infatti il mantenimento di un buon equilibrio vita-lavoro. Sebbene il 76% dei Gen Z e il 68% dei millennial si dichiari interessato a ricoprire ruoli di leadership nel corso della propria carriera, solo il 9% dei Gen Z e l’8% dei millennial dichiarano che si tratti del loro obiettivo di carriera principale. Parallelamente, cresce l’importanza attribuita alle competenze relazionali e all’adattabilità: empatia, adattabilità, pensiero critico, problem solving e collaborazione sono alcune delle competenze considerate più importanti.

Necessaria – a questo punto – la classica domanda: “che fare” ?

Essere consapevoli di questa realtà è un primo passo per uscirne. A partire dalla Scuola, dai processi formativi, dagli incentivi sociali lo Stato può fare la sua parte. Ma la questione ha anche risvolti antropologici, culturali, di “visione della vita e del mondo” da non sottovalutare, nella misura in cui i pensieri di oggi sono le azioni di domani. In questa prospettiva c’è bisogno di una vera e propria rivoluzione culturale a cui richiamare proprio le giovani generazioni.

Il riconoscimento dei meriti è il primo passo per garantire il libero sviluppo della personalità. Tramontato il tempo dell’”individuo sociale”, caro a certa cultura macchinistico-industrialista, è la mobilità sociale, l’aggiornamento permanente, l’innovazione a segnare la nuova “filosofia del lavoro”. Ed è dunque rispetto a questa nuova filosofia che è necessario riparametrare una cultura ed i modelli organizzativi che intorno ad essa vanno emergendo. L’ascensore sociale va rimesso in movimento e per farlo occorre offrire gli strumenti a chi, pur meritevole, non li ha.

Questo introduce un nuovo dato: la partecipazione. Essere partecipi, fare parte, sentirsi parte di un progetto, è la grande aspettativa giovanile, un’aspettativa che non ha niente di massificante, non può essere comprata a colpi di sussidi di disoccupazione, ma che si coniuga con il diritto alla meritocrazia, con il riconoscimento dei talenti individuali, con la pienezza di un avvenire autentico.

Un discorso – in prospettiva – da fare uscendo fuori dalle strumentalizzazioni politiche dell’opposizione, che sappia leggere tra le pieghe del vissuto giovanile, molto più concreto di quanto non dicano certi stagionati guru “progressisti” e, nello stesso tempo, pronto ad accettare le sfide del cambiamento, intorno a cui si giocano le sorti del Paese.

Bisogna però parlarne. Bisogna affinare sensibilità e modalità d’intervento, chiamando ciascuno a fare il proprio dovere, mettendo in campo le doverose contromisure, anche comunicative. In gioco, insieme a quelli dei giovani, ci sono i più ampi destini nazionali e quindi il diritto ad un domani, pieno e consapevole. Per tutti.