Due navi colpite, di cui una affondata, in meno di 24 ore. Gli attacchi dei droni sono avvenuti nella notte tra il 12 ed il 13 ottobre al largo delle coste della Bulgaria: bersaglio due mercantili molto probabilmente impegnati nell’export di prodotti agricoli ucraini.

Il primo attacco ha colpito con tre droni la Chelsea 3, nave battente bandiera maltese ma di proprietà di una compagnia ucraina. La nave è stata danneggiata e i quindici uomini di equipaggio sono stati tratti in salvo dalla guardia costiera bulgara. Poche ore dopo, al largo del villaggio di Krapets un altro mercantile è stato colpito ed è affondato poco dopo. Undici marinai sono stati tratti in salvo, cinque risultano ancora dispersi.

Nella foto: Il mercantile danneggiato