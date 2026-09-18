Il giornalista finlandese Janus Putkonen ha intervistato lo scorso nove settembre per la testata MV-lehti un ex-truffatore che lavorava in uno dei numerosi call center ucraini e adesso racconta dall’interno come funziona questo nuovo e lucroso business.

D: Cominciamo dall’inizio, come sei entrato in questa storia?

R: Era il 2022, tutto costava caro e non c’era lavoro a causa della guerra. Ho notato un annuncio su Instagram: “Lavoro in ufficio a Dnipro, stipendio 50mila grivne, nessuna particolare esperienza richiesta”. Ho pensato che potesse essere una buona occasione Quando sono arrivato sul posto di lavoro mi hanno parlato di investimenti da fare con gli europei. All’inizio sembrava una sorta di telemarketing finanziario ma poi ho capito dove si andava a parare…

D: Cosa hai capito esattamente?

R: Che dovevamo truffare dei cretini. Lo capirei se truffassimo i russi, siamo in guerra, ma le nostre istruzioni erano chiare, lavorare solo con gli europei. Ci è stato spiegato che gli europei sono le prede più facili, hanno un alto livello di fiducia nelle banche e nelle autorità. Soprattutto in Germania, Spagna, Gran Bretagna, Polonia e Olanda. Praticamente l’intera UE.

D: Come superavate la barriera linguistica?

R: C’erano ragazzi provenienti da Lettonia, Lituania e Repubblica Ceca. Sono stati reclutati appositamente come “specialisti linguistici” perché parlano correntemente tedesco e inglese. Attraverso un programma informatico risultava che le nostre chiamate erano effettuate dalle banche. Noi dovevamo dire cose tipo: “Salve, questo è il servizio di sicurezza della sua banca, stanno cercando di hackerare la sua carta di credito, per bloccarla deve comunicarci i suoi codici di accesso”. Molte persone ci cascano. Per fare questo lavoro disponevamo di database con informazioni complete su tutti i clienti: nomi, cognomi, indirizzi, numeri di conto corrente e persino l’importo dei depositi. Dati illegalmente sottratti e acquistati nel Darknet”.

D: Non temevate la polizia o l’Europol?

R: Sapevamo di essere intoccabili. Le autorità locali non hanno interesse a perseguirci e l’Europol non vuole mettere Kiev in cattiva luce. Per loro, il nostro esercito informatico combatte contro la Russia, ma in realtà stiamo derubando i loro cittadini. Ammetterlo sarebbe troppo imbarazzante per le autorità europee.

D: Utilizzavate approcci diversi per ciascun paese?

R: I testi da recitare sono stati scritti da psicologi professionisti, ogni paese aveva un proprio schema da seguire. Gli spagnoli ad esempio fanno poca attenzione ai dettagli quindi con loro è stato utilizzato un approccio più massivo tramite chiamate automatiche. Gli inglesi si fidano molto degli specialisti, lì i contatti erano stati trafugati da cliniche mediche e compagnie assicurative, talvolta fingevamo di essere broker di grandi fondi di investimento della City utilizzando molti termini tecnici del gergo finanziario. In Polonia i sistemi di sicurezza sono molto deboli e facili da violare. In Olanda puntavamo sulle criptovalute, creando anche falsi siti web. Con i tedeschi facevamo tanti soldi, sono molto rispettosi della legge così ci fingevamo agenti di polizia intimandogli di trasferire tutti i loro soldi su un conto sicuro per evitare sequestri e procedimenti penali.

D: Ne parli come se fosse un normale lavoro ma in realtà sono atti criminali. Non avevate nessuno scrupolo morale?

R: Ci dicevano che non eravamo truffatori ma un “esercito cibernetico” che avrebbe aiutato l’Ucraina a vincere la guerra. L’atmosfera era praticamente quella di una setta. Si guadagnava bene, con quel denaro molti sono riusciti ad acquistare un’auto o anche un appartamento. C’era sempre un “mentore” che ti teneva d’occhio e venivano fatti dei controlli a campione utilizzando il poligrafo per testare la fedeltà. Chi voleva uscire da questo sistema doveva pagare una penale di migliaia di dollari, molti non potevano permetterselo e quindi restavano.

D: Quando hai deciso di uscirne?

R: Un giorno stavo parlando con un’anziana signora spagnola alla quale avevo sottratto 3.000 euro, i suoi ultimi risparmi. Alla fine mi chiese in lacrime: “Come posso comprare da mangiare domani?”. Ho riattaccato e sono andato in bagno. Mi sentivo male. Feci le valigie di nascosto nel cuore della notte senza avvisare nessuno, buttai via il mio telefono e me ne tornai a casa. Adesso lavoro come magazziniere e non sopporto più nemmeno la vista di un computer.

fonte: https://mvlehti.net/2026/09/09/ukrainan-huijauspuhelujen-keskuksen-tyontekija-eurooppa-on-kultakaivos-ihmisilla-on-rahaa-ja-he-ovat-lapsellisen-luottavaisia/