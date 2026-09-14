Quest’oggi i capi di governo di Galles, Scozia ed Irlanda del Nord si riuniscono a Cardiff per elaborare una piattaforma politica comune. Sul tavolo temi relativi a economia, energia, rapporti con l’Europa. E, soprattutto, sul futuro assetto del Regno Unito.Stando alle anticipazioni della stampa britannica, infatti, il vertice dovrebbe concludersi con una dichiarazione congiunta sul diritto a decidere in autonomia del proprio assetto costituzionale, ovvero a celebrare referendum sulla possibile indipendenza da Londra. Per la Scozia, del resto, non sarebbe la prima volta. E’ interessante notare che oggi Scozia, Galles ed Irlanda del Nord sono guidati da primi ministri espressione di formazioni autonomiste/indipendentiste.