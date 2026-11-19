Le semplificazioni ideologiche e le schematizzazioni politiche non si addicono alla storia del Msi e – più in generale – alla destra post missina. A confermarlo le recenti, strumentali polemiche nei confronti di Pino Rauti, scatenate in occasione del centenario della sua nascita (19 novembre 1926).

Per chi lo ha conosciuto, letto, compreso veramente, l’ “incendiario di anime” – come venne definito Pino Rauti, nel 1978, dalla “Pravda”, allora organo del Partito Comunista dell’Unione Sovietica – aveva ben poco dei tratti muscolari attribuiti a certo neofascismo. La sua “intransigenza” era tutta culturale. Il suo “vigore” era spirituale. Il suo radicalismo era intellettuale, ma nient’affatto dogmaticamente sterile.

La scoperta – in origine – di Julius Evola, figura marginalizzata durante il regime fascista, l’attenzione nei confronti della cultura rivoluzionaria conservatrice tedesca, l’idea europeista (in alternativa alle superpotenze Usa-Urss), la critica non qualunquista alla partitocrazia, il rifiuto di quella “politica nostalgica” , praticato da certa destra, attenta – parole di Rauti – agli “applausi degli ultimi habituès dei comizi e i relativi, ricercatissimi voti preferenziali”, furono le basi di una strategia politico-culturale in divenire, che, con gli anni, seppe misurarsi con le nuove emergenze, prefigurando scenari riaggiornati e nuovi ambiti d’intervento.

Significativa della sua consapevolezza “sociale” è l’attenzione che viene manifestata nei confronti della Cisnal, giudicata la “Cenerentola del Partito”, e dei problemi del lavoro in generale. Dopo una lettera, a firma di alcuni dirigenti del Sindacalismo Nazionale, pubblicata da “Ordine Nuovo”, N. 3 del giugno 1963, sulla rivista compaiono vari articoli dedicati al sindacato e alla “questione sociale”, mentre al IV Congresso Nazionale della Cisnal, viene presentata dal sindacalista di Ordine Nuovo Antonio Mura, una mozione tendente ad un rilancio sindacal-rivoluzionario dell’organizzazione.

Con una “Lettera aperta sul sindacalismo” (“Ordine Nuovo”, N. 3-4, maggio-giugno 1965) è Rutilio Sermonti a fare alla Cisnal una proposta strategica di più ampio respiro, che , mentre critica il sindacalismo demagogico e velleitario, individua nella “lotta dura” la prima fase di una nuova azione sociale, corporativa nei principi e “nell’’educazione’ dei suoi membri”, ma capace, nell’attuale fase, di usare lo sciopero quale strumento di lotta radicale contro “la nuova tecnocrazia in cui convergono i capitalismi di oriente e di occidente”.

Presentando, nel 1966, il periodico “Noi Europa”, Rauti evocava non l’Italia del Ventennio, ma una Nazione soffocata dall’ “abito stretto” dei suoi ritardi, “costretta a vivere sulla base di leggi superate, di regolamenti confusi, di norme incredibilmente arcaiche”. E, con il rientro, nel 1969, nel Msi, lanciava il suo “progetto” culturale, quello dello “sfondamento a sinistra”, invitando il mondo missino a superare certa retorica d’ambiente (“della Patria e della Nazione è doveroso, e bello parlare, e anche dell’Europa e del mondo occidentale; ma non basta”), ponendo sul tappeto le nuove tematiche della modernità: quelle legate all’urbanesimo, all’ecologia, alla scienza e alla tecnologia, alla congestione industriale, ai risvolti negativi della crescita italiana.

A quelle analisi, a quelle “fonti” culturali si è richiamato, anche in anni non facili e “di piombo”, il movimentismo giovanile “di destra”.

Nel 1977, il gruppo “Linea Futura”, nato in occasione dell’ XI Congresso missino, diventa il centro politico intorno a quella che Rauti definisce la strategia delle “iniziative parallele”, “destinate – scrive lo stesso Rauti – a riannodare il nostro dialogo con una più vasta opinione pubblica e che, per loro natura e modo di esplicitarsi, siano rinnovatrici rispetto alla struttura classica del nostro Partito”.

Da lì, dal demonizzato “rautismo”, venne l’idea dei Campi Hobbit, delle associazioni ambientaliste, delle cooperative librarie, dei gruppi femminili, delle radio libere, del movimento giovani disoccupati, tutti strumenti inventati per fuoriuscire dalla sindrome del nostalgismo e dallo scontro generazionale post sessantottesco.

Strumenti a cui si affiancava una non banale rilettura culturale e politica della realtà, che evidenziava, già allora, l’usura della vecchia dicotomia destra-sinistra, che preconizzava la fine del comunismo, che “reinterpretava” il fascismo-movimento, criticando il fascismo-regime, che paventava i rischi del “mondialismo”, che guardava all’Europa, quale alternativa geopolitica e spirituale.

A sintesi di questo lavoro, nasce, nel 1979, il quindicinale “Linea”, che si distingue per la sua formula innovativa e per l’ulteriore aggiornamento delle tematiche (con significative incursioni nel mondo dell’ambientalismo, nelle problematiche del lavoro, nei nuovi contesti internazionali, nella crisi demografica, nella realtà giovanile) insieme ad una particolare sensibilità culturale, contrappuntata da una serie di interviste ad alcuni personaggi della cultura e della scienza (tra tutte quella all’etologo, Premio Nobel, Konrad Lorenz). L’esperienza di “Linea” dà ulteriori ragioni all’azione del gruppo rautiano, che, con le tesi di “Spazio Nuovo”, elaborate in vista del congresso missino del 1979, pone l’accento sulla necessità di proporre non solo un modello alternativo di Stato rispetto a quello democratico-parlamentare, quanto anche di dare una risposta alla crisi di fiducia del marxismo e alle debolezze del modello capitalistico, nel segno di una battaglia sociale incentrata sull’idea corporativa e sulla socializzazione.

Tutto questo e molto ancora è stato il “rautismo”. Che fu “duro e puro” nella volontà politica e culturale ed insieme capace di non sclerotizzarsi nel radicalismo, tipico della vecchia destra, e che cercò di essere un passo avanti, rispetto alle contingenze e alle emergenze del momento.

Non sempre ci riuscì, pagando lo scotto dell’opportunismo politico e dell’essere oggettivamente minoranza all’interno di una minoranza. Ciò che riuscì a “seminare” resta comunque come un esempio della volontà di rinnovamento culturale e politico, sviluppata da destra, a partire dagli Anni Settanta del ‘900.

I decenni passati , con, in mezzo, tutti i traumi “epocali” accaduti e lo sconvolgimento del panorama politico nazionale ed internazionale, impongono a tutti, estimatori ed avversari, una rilettura attenta di quell’esperienza, evitando le facili “marchiature”, buone magari per qualche polemica contingente e per qualche cronaca superficiale, ma inadatte a cogliere la sostanza di percorsi personali e di gruppo , che, comunque li si voglia giudicare, furono tutt’altro che banali e che segnarono positivamente, grazie a Rauti, un’intera generazione.