“È giunto il momento che l`Ucraina abbia un nuovo presidente”. Così Donald Trump ha stroncato le proteste di Zelensky dopo l’annuncio dell’accordo tra Stati Uniti e Russia per la ripresa delle esportazioni di diesel russo. Intesa che, nelle intenzioni di Trump dovrebbe stabilizzare il prezzo del combustibile, argomento sensibile negli Usa che si apprestano alle elezioni di medio termine. Appuntamento che si presenta particolarmente ostico per i repubblicani.

L’affondo di Trump contro Zelensky – cui l’inquilino della Casa Bianca ha rinfacciato di non aver voluto ascoltare la sua richiesta di sospendere gli attacchi sulle raffinerie russe – riporta al brutto le relazioni tra Stati Uniti ed Ucraina. Sarà da vedere quanto durerà il gelo tra i due Paesi e che conseguenze avrà.