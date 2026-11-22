Grazie a Corbaccio torna in libreria nuovamente “Fuga sul Kenya”. È la storia di tre amici, il triestino Felice Benuzzi (l’autore), il genovese Giovanni “Giuàn” Balletto, e il camaiorese Vincenzo Barsotti, prigionieri guerra evasi per scalare la vetta del monte Kenya e piantarci, il 6 febbraio 1943, il tricolore. Un’impresa meravigliosamente folle: conquistare una montagna di 5000 metri soltanto per il gusto di beffare i carcerieri e ribadire il proprio diritto alla libertà.

Il libro, scritto da Benuzzi nel 1947, è ormai un classico della letteratura di montagna e nell’immediato dopoguerra ebbe uno straordinario successo; la sua versione inglese No Picnic on Mount Kenya fu persino adottata dalle scuole britanniche e, nel 1994, ispirò anche The Ascent, purtroppo un modesto film pieno d’errori e travisamenti.

Ma torniamo a Benuzzi. Con scrittura fluida e levità tutta triestina, l’antico prigioniero ricostruisce le varie fasi dell’avventura: dal crollo nel 1941 dell’Africa Orientale Italiana e la cattura ad Addis Abeba ai primi campi di prigionia — dipingendo con maestria la monotonia quotidiana, le angosce di quell’ “umanità in conserva” che affolla le baracche — sino al suo trasferimento all’ennesimo buco, Nanuyuki alle pendici del monte Kenya. La visione della vetta fa scattare nella mente di Benuzzi l’idea: scappare e scalare il gigante di pietra e ghiaccio, poi si vedrà. Scartata di l’idea di raggiungere il lontano Mozambico, colonia del neutrale Portogallo, assieme a Balletto e Barsotti, Benuzzi inizia a raccogliere un’attrezzatura di fortuna: le piccozze sono ricavate da martelli, i ramponi sono forgiati battendo a freddo pezzi d’acciaio recuperati da una discarica e legati con frammenti di filo spinato. Le corde sono quelle delle reti ai giacigli, le coperte diventano guanti e giacche, le scarpette da roccia hanno la “suola d’agave da branda”. E poi, c’è la bandiera italiana, barattata al mercato nero del campo, da issare in vetta.

Il 24 gennaio 1943 i tre scivolano fuori dai recinti e partono per l’avventura. L’avvicinamento è difficile, oltre che dai britannici bisogna guardarsi anche dagli animali feroci e da una natura stupenda quanto difficile. Poi la montagna: «la meta per cui avevamo penato tanto, irta di guglie, corazzata di ghiacci, irrorata contro la luce del primo sole che la bacia dopo l’attesa della notte».

Da subito la scalata si rivela durissima. Mentre Vincenzo, sfinito e malato, rimane al campo base, Felice e “Giuàn” continuano; sopravvissuti a una bufera di neve, i due giovani devono rinunciare alla vetta principale e ripiegare sulla seconda cima, punta Lenana, un colosso di 4985 metri. Qui alzano il tricolore e una bottiglia con un messaggio che certifica la loro vittoria. Poi prendono la via del ritorno.

Rientrano al campo il 10 febbraio in condizioni pietose, ma prima di consegnarsi si nascondono ancora qualche giorno per ritrovare le forze, per rendersi presentabili. Come si conviene a degli ufficiali italiani. Una mattina si annunciano al comandante del campo: «puliti, sbarbati, con i capelli tagliati e le scarpe lucide, camicia e calzoncini accuratamente stirati. Con l’aria più candida e trionfante lo salutammo: Good morning».

I carcerieri sono strabiliati. I tre finiscono in cella d’isolamento, ma ricevono subito cure e cibo. Intanto una comitiva di alpinisti inglesi scorge il tricolore che sventola su Punta Lenana. Vanno su e trovano il messaggio nella bottiglia. Il 20 febbraio l’“East African Standard” , il quotidiano di Nairobi, titola: Escaped italians prisoners fled to Mount Kenya!. La notizia fa il giro del mondo e arriva anche in Italia. Nonostante la sconfitta ormai vicina i tre misteriosi evasi — la censura alleata non fornisce nomi e gradi — sono celebrati come eroi e si meritano una copertina sulla mitica Domenica del Corriere. Dal canto loro i britannici, con sportività, annullano ogni provvedimento disciplinare contro Benuzzi, Balletto e Barsotti.

Rientrato in patria nel 1946, Felice entrò in diplomazia e, dopo essere stato in Pakistan, Francia, Berlino Ovest, Australia, concluse la sua carriera come ambasciatore d’Italia in Uruguay. Operò fruttuosamente per l’ingresso dell’Italia nel Trattato sull’Antartide fino alla ratifica avvenuta nel 1981. Fu membro dell’Istituto per il Medio e l’Estremo Oriente, presidente del centro Culturale Italia-Pakistan e, appassionato alpinista, fu tra i soci fondatori di Mountain Wilderness. È scomparso nel 1988.

Felice Benuzzi, Fuga sul Kenya, Il Corbaccio 2026. Pp. 325, euro 23.00